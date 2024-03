Haxhiu takohet sot me ministren austriake, do të nënshkruhet deklaratë të përbashkët të bashkëpunimit Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu sot pret në takim zyrtar homologën e saj nga Federata e Austrisë, ministren Alma Zadić. Pas takimit, ministrja Haxhiu dhe ministrja Zadić do të nënshkruajnë Deklaratë të përbashkët të bashkëpunimit mes dy shteteve Kosovë-Austri dhe më pas do të mbahet konferencë për media. Nënshkrimi dhe Konferenca do të mbahen në…