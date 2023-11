Haxhiu takohet me U.D e Kryeprokurorit të Shtetit, flasin për një sërë temash Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu është takuar sot me Ushtruesin e Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Besim Kelmendi. Në takim, ne veçanti u diskutua për ligjin e ri për parandalimin dhe adresimin e dhunës në familje – mbrojtësit e viktimave, gjegjësisht për nevojën e rritjes së numrit të tyre, bashkëpunimin me Institutin e Mjekësisë Ligjore,…