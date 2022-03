​Haxhiu takohet me delegacionin e BE-së, diskutohen reformat në drejtësi

Haxhiu vlerësoi lart angazhimin dhe mbështetjen që Bashkimi Evropian i ka dhënë dhe po i jep Kosovës në sfera të ndryshme, veçmas ato në sistemin e drejtësisë.

Ndërsa, shefi i njësisë për Kosovë, Maragos shprehi gatishmërinë për mbështetje me qëllim të fuqizimit të sundimit të ligjit dhe inkurajoi që institucionet e Kosovës të jenë të koordinuara me BE, në mënyrë që shumë nga reformat e planifikuara të Qeverisë së Kosovës të realizohen në pajtim edhe me standardet e BE-së.

Të dy palët u dakorduan për vazhdimin bashkëpunimit në të ardhmen.