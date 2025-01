Haxhiu sulmon me emër e mbiemër prokurorin e shtetit, që po heton rastin e rezervave shtetërore Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu në mënyrë krejt të pashembullt, në tubim zgjedhor, para simpatizantëve në Vushtri që thërrisnin “Albin Kurti, Albin Kurti”, ka sulmuar me emër e mbiemër prokurorin e shtetit, pasi ai po heton skandalin me rezervat shtetërore. “Prokurori që po I çon ftesë Kryeministrit Albin Kurti, për çështjen e rezervave shtetërore e…