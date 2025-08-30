Haxhiu: S’guxojmë të mbetemi peng i atyre që e mohojnë ekzistencën e Kosovës si shtet
Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu është deklaruar pas dështimit të radhës për konstituim të Kuvendit.
Ajo thotë se Lista Serbe, nuk ka të drejtë të pretendojë të ketë rol në proceset demokratike që si subjekt politik i mohon.
“Është e papranueshme që një subjekt politik që nuk e njeh shtetin tonë, dhe punon sistematikisht kundër interesave të popullit dhe vendit tonë, të pretendojë të ketë rol në proceset demokratike që vet i mohon”.
Ajo ndër të tjera thotë se nuk guxohet që Kosova të mbetet peng i atyre që e mohojnë ekzistencën e Kosovës si shtet.