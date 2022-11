Haxhiu reagon për vrasjen e gruas në Prishtinë: Na pikëlloi, por do gjejmë edhe më shumë forcë Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu ka reaguar për vrasjen e 63-vjeçares nga burri i saj në Prishtinë. Me anë të një postimi në Facebook, ajo ka thënë se fenomeni i dhunës dhe vrasjes së grave është shumë shqetësues, shkruan lajmi.net. “Ky lajm, kjo vrasje e rëndë, na pikëllon thellë të gjithëve, por ne do të…