Haxhiu priti Shefen e Këshillit të Evropës në Prishtinë për të diskutuar avancimin e reformave demokratike

Kryetarja e Kuvendi i Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka zhvilluar sot një takim me Shefen e Zyrës së Këshilli i Evropës në Prishtinë, Mary Ann Hennessey. Gjatë bisedës, u diskutuan zhvillimet politike në vend, bashkëpunimi me institucionet evropiane dhe rëndësia e avancimit të reformave demokratike dhe të sundimit të ligjit, raporton lajmi.net Haxhiu theksoi…

Lajme

17/03/2026 14:17

Kryetarja e Kuvendi i Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka zhvilluar sot një takim me Shefen e Zyrës së Këshilli i Evropës në Prishtinë, Mary Ann Hennessey.

Gjatë bisedës, u diskutuan zhvillimet politike në vend, bashkëpunimi me institucionet evropiane dhe rëndësia e avancimit të reformave demokratike dhe të sundimit të ligjit, raporton lajmi.net

Haxhiu theksoi përkushtimin e Kuvendit për forcimin e institucioneve demokratike dhe për thellimin e bashkëpunimit me partnerët evropianë, duke nënvizuar rëndësinë e integrimit evropian për Kosovën.

Takimi nënvizoi gjithashtu rolin e Kuvendit si institucion kyç në avancimin e reformave dhe ruajtjen e standardeve demokratike në vend./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 17, 2026

Eskalon Geci i VV-së, i “sulet” Osmanit dhe Avdylit, i quan...

March 17, 2026

Pakistani kryen sulm në një spital në Afganistan, të paktën 100 të vdekur

March 17, 2026

Lulzim Hetemi s’mbetet pa pozitë, Kurti e emëron zëvendësministër në Ministrinë...

March 17, 2026

Sulmohet ambasada amerikane në Irak, Trump shpërthen kundër aleatëve

March 17, 2026

Izraeli thotë se ka vrarë kreun e sigurisë së Iranit, Ali Larijani

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Eskalon Geci i VV-së, i “sulet” Osmanit dhe...

Pakistani kryen sulm në një spital në Afganistan, të paktën 100 të vdekur

Lulzim Hetemi s’mbetet pa pozitë, Kurti e emëron...

Sulmohet ambasada amerikane në Irak, Trump shpërthen kundër aleatëve