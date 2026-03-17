Haxhiu priti Shefen e Këshillit të Evropës në Prishtinë për të diskutuar avancimin e reformave demokratike
Kryetarja e Kuvendi i Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka zhvilluar sot një takim me Shefen e Zyrës së Këshilli i Evropës në Prishtinë, Mary Ann Hennessey. Gjatë bisedës, u diskutuan zhvillimet politike në vend, bashkëpunimi me institucionet evropiane dhe rëndësia e avancimit të reformave demokratike dhe të sundimit të ligjit, raporton lajmi.net Haxhiu theksoi…
Lajme
Kryetarja e Kuvendi i Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka zhvilluar sot një takim me Shefen e Zyrës së Këshilli i Evropës në Prishtinë, Mary Ann Hennessey.
Gjatë bisedës, u diskutuan zhvillimet politike në vend, bashkëpunimi me institucionet evropiane dhe rëndësia e avancimit të reformave demokratike dhe të sundimit të ligjit, raporton lajmi.net
Haxhiu theksoi përkushtimin e Kuvendit për forcimin e institucioneve demokratike dhe për thellimin e bashkëpunimit me partnerët evropianë, duke nënvizuar rëndësinë e integrimit evropian për Kosovën.
Takimi nënvizoi gjithashtu rolin e Kuvendit si institucion kyç në avancimin e reformave dhe ruajtjen e standardeve demokratike në vend./Lajmi.net/