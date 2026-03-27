Haxhiu pret në takim diplomaten amerikane Anu Prattipati, fokus në zhvillimet politike dhe bashkëpunimin Kosovë-SHBA

27/03/2026 16:59

Kryetarja Haxhiu priti në takim të Ngarkuarën me Punë në Ambasadën e SHBA-ve, Anu Prattipati

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, priti sot në takim të Ngarkuarën me Punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Anu Prattipati.

Gjatë takimit, u diskutuan zhvillimet e fundit politike në vend, prioritetet e Kuvendit, si dhe bashkëpunimi i vazhdueshëm në mbështetje të proceseve demokratike në vend./Lajmi.net/

