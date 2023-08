Haxhiu për arrestimin e Mujecit: Veprimet e tij krime të rënda, drejtësia t’ia jep dënimin e merituar

Ministria e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka reaguar pasi VV-ja mori vendim për përjashtimin e Besnik, Mujacit nga partia pasi u kap me drogë në Shqipëri.

E para e Ministrisë së Drejtësisë, ka shkruar se veprimet për të cilat u arrestua asamblisti, Besnik Mujeci, janë krime të rënda dhe drejtësia duhet t’ia jap dënimin e merituar.

Mujeci, i cili është në mandatin e dytë si asamblist i LVV-së në Prishtinë, u kap mbrëmë në Tiranë bashkë me katër persona të tjerë, me 11 mijë e 300 tableta ekstazi, me peshë prej mbi 5.090 kilogramë në vlerë rreth 400 mijë euro.

Postimi i plotë:

Komisioni Disiplinor mori vendim për përjashtimin e Besnik Mujecit nga Lëvizja VETËVENDOSJE!

Veprimet për të cilat është arrestuar Besnik Mujeci janë krime të rënda dhe institucionet e drejtësisë ndaj tij dhe të tjerëve, duhet të japin dënimet maksimale!

Njerëz të tillë nuk kanë vend në Lëvizje.