Haxhiu paralajmëron kallëzim penal ndaj kryetarit të Vushtrrisë

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu dhe kryetari i Vushtrrisë, Xhafer Tahiri janë përplasur në lidhje me vazhdimin e punimeve në pronën e “Vicinum”, shkruan lajmi.net.

Pas disa replikash, Haxhiu tash ka paralajmëruar padi ndaj të parit të Vushtrrisë, Xhafer Tahiri.

“Kur një kryetar Komune, vendimin për mbrojtjen e pronës publike e quan “problem të krijuar”..çka me thënë tjetër!z. Xhafer Tahiri, zbatojeni vendimin që e keni pranuar nga Ministria e Drejtësisë ose do të detyrohemi të bëjmë kallëzime penale!”, ka shkruar Haxhiu, pasi Tahiri tha se problemin me ish-hotel “Vicianum” e kishte krijuar vet ministrja.

