Haxhiu: Nuk shoh përpjekje dhe as vullnet për reformim nga KPK Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, është shprehur se nuk sheh përpjekje dhe as vullnet nga ana e Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) për reformim Haxhiu nuk beson që mund të bëhen reforma pa hyrë në fuqi Ligji për KPK-në. Megjithatë, ajo e ka vlerësuar punën e Këshillit Gjyqësor. “Nuk shoh përpjekje dhe as vullnet nga…