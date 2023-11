Haxhiu nesër dëshmon për rastin Dehari: Pastaj mbanë konferencë për media

Ministria e Drejtësisë ka njoftuar se ministrja Albulena Haxhiu nesër në orën 10:00 do t’i përgjigjet ftesës për të dhënë dëshminë në lidhje me rastin Dehari.

Në njoftimin e MD’së thuhet se pas intervistës, Haxhiu do të mbajë konferencë për media.

“Për shkak të interesimit të madh të medieve, ju njoftojmë se Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, nesër në orën 10:00, do t’i përgjigjet ftesës për të dhënë dëshminë në raport me rastin Dehari. Pas intervistës, në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë, Ministrja Haxhiu do të mbajë Konferencë për medie. Për orën, mediet do të njoftohen nesër”, thuhet në njoftim.