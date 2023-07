Haxhiu: Nën urdhrat e Kurtit me direktiva të Mihajlovskes, Qeveria në mbrojtje të Radojçiqit dhe Vuçiqit Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës ka hedhur akuza në drejtim të Qeverisë së Kosovës dhe Albin Kurtit. Madje ai ka thëne se nën urdhrat e Kurtit me direktiva të Mihajlovskes, Qeveria po del në mbrojtje të Radojçiqit dhe Vuçiqit. Reagimi i plotë i Haxhiut: Nën urdhrat e Kurtit me direktiva të Mihajlovskes,…