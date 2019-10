Haxhiu: Me Kadri Veselin kryeministër do të votohet Ligji për Mbrojtjen e Vlerave të UÇK-së

Përmes një postimi të tij në ’Facebook’, Haxhiu ka thënë se kryeministri i ardhshëm, Kadri Veseli dhe kryetari i komunës së Skenderajt, Bekim Jashari, janë krenaria jonë kombëtare.

“Ditën e fillova me dy kryetarët më të mirë që i ka Kosova, Kryeministrin e ardhshëm z. Kadri Veseli dhe z. Bekim Jashari , të cilët janë krenaria jonë kombëtare. Takimet i vazhdova me Gjeneral Nuredin Lushtakun dhe me bashkëluftëtarët, me të cilët ndihem krenar për të kaluarën e përbashkët dhe të lavdishme në luftën për liri. Me Kadri Veselin kryeministër do të votohet Ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës sē UÇK-së”, ka thënë Haxhiu.