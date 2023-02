Haxhiu kujton Mon Balajn e Arben Xheladinin: Ne po ecnim drejt atë ditë…

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka folur sot në 16 vjetorin e protestës së përgjakshme të Vetëvendosjes kundër negociatave të Kosovës me Serbinë si dhe kundër Pakos së Ahtisaarit, protestë kjo në të cilën ishin vrarë Arben Xheladini e Mon Balaj.

Haxhiu ka thënë se para tri viteve, në cilësinë e ministres së Drejtësisë, u ishte drejtuar autoriteteve rumune me shkresë lidhur me detajet procedural dhe veprimet e ndërmarra ndaj policëve të UNMIK-ut që dsyhohen për vrasjen e aktivistëve, shkruan lajmi.net.

Ajo ka thënë se rastin e ka adresuar edhe tek Sekretari i OKB-së.

“Aktivistët po protestonin paqësisht atë ditë për ta mbrojtur vendin e tyre. Mbledhja e qytetarëve për protestë paqësore është e drejtë universale e garantuar edhe me konventa ndërkombetare. Prandaj, për vrasjen e Monit dhe Arbenit, nuk do te rreshtim së kërkuari përgjegjësi”, shkroi tutje Haxhiu.

Postimi i plotë i saj:

16 vite më parë sheshi u bë pikënisje e shtetit ndërsa protestuesit aktivistë Mon Balaj dhe Arben Xheladini u bënë sakrifikuesit e shtetësisë që nuk dukej në horizont pa këta protagonistë dhe qindra-mijëra qytetarë që mbushën rrugët atëkohë.

E drejta për ushtrim paqësor të mendimit të lirë e qytetar u dhunua me shkopinj e plumba gome të UNMIK-ut, që për pasojë u dhanë fund tragjikisht jetëve të Monit dhe Arbenit. Rënia e tyre e ngriti edhe më shumë alarmin për korrigjim të padrejtësisë që po na bëhej me pakon e Ahtisaarit, e cila vetëm pastaj rezultoi me përmendjen e togfjalëshit “pavarësi e mbikëqyrur”, ende pa u mbushur as 3 javë prej vrasjes së dy aktivistëve nga plumbat e policisë rumune.

Në vitin 2009 ishte hapur rasti për hetimin e vrasjes së Monit dhe Arbenit. Para 3 vitesh zyrtarisht si Ministre, u jam drejtuar autoriteteve rumune me shkresë për informacione lidhur me detajet procedurale dhe veprimet e ndërmarra pë vrasjen e aktivistëve protestues. Vitin e kaluar rastin e kam adresuar edhe te Sekretari i Kombeve të Bashkuara për të kërkuar informata lidhur me nivelin e zhvillimit të prcedurave dhe marrjen e përgjegjësisë nga policia rumune.

Aktivistët po protestonin paqësisht atë ditë për ta mbrojtur vendin e tyre. Mbledhja e qytetarëve për protestë paqësore është e drejtë universale e garantuar edhe me konventa ndërkombetare. Prandaj, për vrasjen e Monit dhe Arbenit, nuk do te rreshtim së kërkuari përgjegjësi.

Lavdi jetës dhe veprës së Mon Balajt dhe Arben Xheladinit, emrave që përherë do të jenë të gdhendur në pllakën e Kosovës së pavarur!

Ne po ecnim drejt atë ditë, ne do ecim drejt gjithmonë!. /Lajmi.net/