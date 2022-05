Përmes një postimi në Facebook, Haxhiu, ka shtuar se analizat në Spitalin e Fëmijëve, bëhen në laboratorin e vjetër me kushte jo të përshtatshme edhe pse janë bërë mbi 22 milionë euro investime, shkruan lajmi.net.

Tutje ai ka shtuar se nga katër salla të operacionit, vetëm dy janë funksionale dhe me probleme organizative dhe menaxheriale.

“Vazhdon keqmenaxhimi në SHSKUK. Spitali i ri fëmijëve pa laborator dhe ende jo funksional me të gjitha kapacitetet e tij. Mbi 22 milionë euro investime në Spitalin e Fëmijëve, ndërsa analizat bëhen në laboratorin e vjetër me kushte jo të përshtatshme. Pse nuk është laboratori pjesë e Spitalit të Fëmijëve kur ka qenë pjesë e planifikuar e investimeve 22 milionë euro, dhe ka qenë e planifikuar paisja me aparaturë të re moderne për laborator. Nga 4 salla të operacionit vetëm dy janë funksionale dhe me probleme organizative dhe menaxheriale”, ka thënë Haxhiu. /Lajmi.net/