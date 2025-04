Haxhiu: Kemi një situatë që s’ka ndodhur më parë, opozita s’ka hall me Listën Serbe por me Kurtin dhe Vetëvendosjen Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje është deklaruar para mediave pas ndërprerjes së seancës së sotme konstituive . Me këtë rast Haxhiu tha se sot ishin të pranishëm ën seancën e Kuvendit të Kosovës ku grupi parlamentar i VV-së ishte i gatshëm të jetë i pranishëm po ashtu të votojë raportin e Komisionit për verifikimin për…