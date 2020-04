Haxhiu i reagon Mimoza Kusarit: Kujt po i shet moral politik?

Deputetja e AAK-së, Teuta Haxhiu, me anë të një postimi në Facebook i ka reaguar Mimoza Kusarit.

Haxhiu ia ka përmendur asaj aktakuzën për keqpërdorim të detyrës zyrtare, e ngritur së fundmi ndaj saj.

Përveç kësaj, Haxhiu ia ka përmendur edhe ndërrimin e fjalëve për dialogun me Serbinë, duke e pyetur se kujt po i shet moral politik.

Lexoni më poshtë postimin e saj të plotë:

Nuk është, se Mimoza i dëshiron zgjedhjet të cilat siç thotë ajo; me shumë gjasë do të mbahen gjatë kësaj vere, sepse mbase mund të jetë e preokupuar me Gjykatë si rezultat i aktakuzës së ngritur ditëve të fundit për keqpërdorim të pozitës zyrtare, porse ajo gjithmonë flet shumë e nuk thotë asgjë, e në rastin konkret për apetite të dikujt tjetër.

Mimozë, dikur e dëshiroje me ngulm dialogun,sepse doje vet të ishte pjesë e tij, ndërsa sot mendon ndryshe kur thua se edhe po të kemi marrëveshje me Serbinë, ajo nuk ndihmon në zgjidhjen e problemeve që kemi. Tash e keni mësuar këtë ?

Çështja është se ju sot iu ka ënda të flisni gjëra që në fakt do t’i pëlqenin Albinit ( ndonëse nuk ju paracaktoi në ekipin e tij negociator me Serbinë).

Kujt po i shet moral politik Mimozë?

Dje ishte në interes dialogu ndërsa sot jo.

Kush po të “ shantazhon “ sot ?/Lajmi.net/