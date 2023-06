Haxhiu i PDK-së: Tërheqja e Kurtit dhe Osmanit pas zhvillimeve në veri do të thoshte autonomi për serbët Deputeti i PDK-së, Bekim Haxhiu mendon se një tërheqje e tanishme e kryeministrit dhe presidentes, sidomos pas zhvillimeve në veri, do të thoshte autonomi për serbët. Sipas tij, një tërheqje e tillë do të ishte me pasoja të mëdha për vendin tonë, andaj edhe as që duhet të mendohet, përcjell lajmi.net. Veç kësaj, ai tha…