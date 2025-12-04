Haxhiu i kundërpërgjigjet Lushtakut: Nuk lejojmë që ofendimi ndaj grave të kthehet në praktikë politike, as frika, as presioni nuk funksionojnë te gratë e VV-së
Lajme
Nënkryetarja e VV-së, Albulena Haxhiu me anë të një postimi i ka reaguar kryetarit të Skenderajt, Sami Lushtakut për gjuhën e përdorur kundër ish-deputetës së VV-së, Adriana Matoshi.
Haxhiu në postimin e saj tha se frika e presioni nuk funksionojnë te gratë e VV-së, transmeton lajmi.net.
Ajo shtoi se nuk do të lejohet që ofendimi ndaj grave të kthehet në praktikë politike.
Postimi i plotë:
Jo, Sami, jo.
As frika, as presioni nuk funksionojnë te gratë e Lëvizjes. Ti flet me banalitet. PDK: çele guri gojën çele.
Asnjë nuk guxon me kundërshtu dhe kjo e bën problemin politik, jo personal.
Ne nuk i nënshtrohemi kësaj gjuhe.
Nuk lejojmë që ofendimi ndaj grave të kthehet në praktikë politike.
Por kjo mendësi po bie. E dini ju krejt se nuk ia dilni me neve./lajmi.net/