Haxhiu “godet” Prokurorinë për rastin Dehari: Tentuan të manipulojnë opinionin publik

Haxhiu ka thënë se e ka parë këtë raport, por se nuk e ka pranuar atë direkt nga instituti në fjalë.

“Rasti Dehari është rasti më i rëndë që ka ndodh që nga koha e pasluftës dhe fatkeqësisht, siç e kemi thënë vazhdimisht që ky rast nuk është trajtuar, ose nuk ka pasur vullnetin të trajtohet siç duhet ky rast. Dje unë e kam pranuar raportin e dytë, ose thënë më drejtë raportin plotësues nga Instituti Zviceran. Natyrisht nuk e kam pranuar nga instituti, pasi që nuk ka ardhur nga instituti në Ministrinë e Drejtësisë, pasi që nga ajo kohë kur ka ndodhur rasti, për shkak të ndjeshmërisë së rastit dhe polarizimeve të shumta, ka ndërprerë komunikimin me Ministrinë e Drejtësisë në atë kohë”, ka thënë Haxhiu në KTV, transmeton lajmi.net.

Tutje, ministrja është shprehur e shqetësuar për publikimin e komunikatës nga Prokuroria, duke thënë se kështu kanë tentuar ta manipulojnë opinionin.

“I njëjti ka arritur në Prokurori, gjegjësisht në Prokurorinë Speciale dhe pastaj i njëjti është ndarë me familjen, mirëpo këtu më lejohet që të shpreh shqetësimin por edhe zhgënjimin tim, që ende pa ju ndarë raporti familjes Dehari, Prokuroria tenton që përmes një komunikate të manipulojë opinionin publik, për faktin se në atë komunikatë shkruhen vetëm dy prej konkluzioneve dhe jo të gjitha ato që janë adresuar përmes raportit të dytë të institutit”, ka thënë ajo.

Ajo ka përmendur edhe ish-prokurorin Sylë Hoxha dhe drejtorin e policisë në kohën kur kishte vdekur Astrit Dehari, të cilët sipas Haxhiut e kishin cilësuar rastin si vetëvrasje.

“Unë konsideroj se në atë kohë kanë paragjykuar rastin (prokuroria), pasi siç e mbaj mend, ish-prokurori Sylë Hoxha në atë kohë kishte deklaruar se është vetëvrasje, drejtori i policisë atëherë kishte thënë se është vetëvrasje, kishin dhënë qëndrime të ndryshme rreth rastit në fjalë. Mirëpo, raporti i parë i Institutit Zviceran kishte përmendur faktin se bëhet fjalë për përfshirjen e një personi të tretë, ajo është e vërtetuar shkencërisht nëse e lexon drejtë raportin e Institutit Zviceran. Ndërsa, çfarë më len përshtypje në raportin e dytë është që aty të gjitha provat të cilat i ka marrë ky institut nga Prokuroria, thuhet që mënyrat se si janë dhënë provat, janë dëmtuar si të tilla dhe instituti thotë se ka qenë e vështirë që të gjendet ADN apo të ju bëhet analiza këtyre provave”, ka thënë Haxhiu.

Ajo ka bërë të ditur se nesër Ministria e Drejtësisë do të dal edhe me një komunikatë për media rreth rastit, duke theksuar se tashmë janë takuar edhe me përfaqësuesin ligjor të familjes Dehari, avokatin Tomë Gashi. /Lajmi.net/