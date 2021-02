Haxhiu flet si autoritet vendimmarrës: Votat për numrin 1 në listën e VV-së do të numërohen

Haxhiu që është jurist me profesion, me aën të një postimi në Facebook ka thënë se vota për numrin 1 numërohet, ani pse e njëjta s’ka asnjë vlerë juridike, shkruan lajmi.net.

Ajo ka thënë se çdo votë për numrin 1 është votë për siç shprehet ajo “kundër padrejtësisë që u bë nga institucionet e kapura”.

Postimi i plotë i saj:

Të gjitha votat për numrin 1 në listën e LV, numërohen. Vota për numrin 1 në listën tonë nuk është votë e pavlefshme as për subjektin dhe as për kandidatët tjerë.

Vota për numrin 1 është votë për praninë që nuk mund të bëhet mungesë.

Çdo votë për numrin 1 është votë për Albin Kurtin. Është votë kundër padrejtësisë që u bë nga institucionet e kapura.

Disa pushtetarë, me anë të kontrollit që kanë mbi KQZ e institucione të tjera, e bënë këtë veprim vetëm që të pamundësojnë atë që dihet, që Kurti do të legjitimohet kësaj radhe me një numër shumë të madh e historik votash. Ata i tremben legjitimimit dhe mbështetjes për Kurtin sepse e dinë që atë legjitimitet ai do ta përdorë për ta luftuar korrupsionin dhe për ta zhvilluar vendin. Por, Kurti mund ta marrë legjitimitetin edhe kështu, duke votuar numrin 1 në listë prandaj pas numrit 127, numrit të Lëvizjes, vazhdoni me numrin 1! /Lajmi.net/