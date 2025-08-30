Haxhiu: Ecim tutje, me Qeveri të re ose zgjedhje të reja – s’ka rrugë tjetër

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena haxhiu, ka folur pas dështimit të zgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb dhe konstatimit nga kryetari i Kuvendit se konstituimi është mbyllur. Haxhiu ka thënë se s’mund të bllokohet Kuvendi për shkak të një nënkryetari dhe sipas saj duhet të vazhdohet tutje, me Qeveri të re ose zgjedhje të…

30/08/2025 13:04

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena haxhiu, ka folur pas dështimit të zgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb dhe konstatimit nga kryetari i Kuvendit se konstituimi është mbyllur.

Haxhiu ka thënë se s’mund të bllokohet Kuvendi për shkak të një nënkryetari dhe sipas saj duhet të vazhdohet tutje, me Qeveri të re ose zgjedhje të reja.

 

 

“Duhet të ecim para me kryesinë aktuale. Jemi të interesuar të ecim para, me qeverinë e re ose me zgjedhje”, ka deklaruar Haxhiu.

