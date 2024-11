Haxhiu: Dardan Velija largoi nga puna vëllanë e dëshmorit me probleme shëndetësore për ta emëruar një drejtor tjetër

“Po përse vallë Dardan Veliaj po përfiton kaq shumë nga Qeveria Kurti? A janë këto benificione e pëfitime për faktin se ai ishte me Albin Kurtin në Binçe në takim me vëllezërit Donqiq, me 17.01.2004? Apo i dhurohen favore e perfitime Dardan Veliajt nga Albin Kurti që ai te mos flas për hollësitë e takimit ne Binqe. “Bini i Binqes” dhuron pozita e grante qe ta mbuloj takimin e Binqes. Me këto skandale duhet sa më parë të merret Prokuroria”, ka shkruar Haxhiu në Facebook. /Lajmi.net/