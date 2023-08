Haxhiu: Bastisjet u zhvilluan në objektin që Kurti i mban takimet sekrete

Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, i ka komentuar bastisjet që u zhvilluan në hapësirat e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, si dhe në restorantin “Buke e Zemër”, pronar i së cilës është Ridvan Muharremi.

Sipas Haxhiut, bastisjet dje u zhvilluan në objektin që kryeministri Albin Kurti e ka vendqëndrim për takime e sekrete, raporton Klan Kosova.

“Albin Kurti në panik! I frikësuar nga arrestimi i bashkëpunëtorëve të tij ka zgjedh t’i sulmoj institucionet e zbatimit të ligjit, mediat dhe opozitën”, ka shkruar Haxhiu në Facebook.

Sipas tij, votuesit e tij të dëshpëruar me çfarë po ndodh, nuk po mund ta besojnë që Kurti po i mbron hajnat e rezervës shtetërore, hajnat e energjisë, hajnat e barnave në shëndetësi, dhe hesht për asamblistin e tij narkoman.

“Bastisjet dje u zhvilluan në objektin që Albin Kurti e ka vend qëndrim për takimet e tij sekrete, me lift special zbret dhe takon njerëz që veç Ridi e din më mirë për ato takime”, ka thënë ai.

“Ridi tash në burg, prandaj Albin Kurti para se t’i sulmoj të tjerët duhet të sqarohet jo vetëm për përmbajtjen e takimit të tij me Lajçakun në lokalin “Bukë e Zemër” por për lidhjen dhe afërsinë e tij me Ridin”, ka shtuar Haxhiu.

Sipas tij, Nuk kanë faj as opozita as mediet, as prokuroria pse Albin Kurti i ka hajna e drogaxhinj bashkëpunëtorët e arrestuar në Kosovë e Shqipëri.

“Tash e krijon ndonjë kauzë, në Veri apo Maqedoni me ua trullosë mendjen e lehtë votuesve, ua lexon ndonjë poezi, del e thotë ndonjë frazë a thënie filozofike e mendon që populli është dele e i beson sërish rrenat e tij”, ka përfunduar deputeti i PDK-së.