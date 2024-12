Haxhi Shalës i vazhdohet paraburgimi nga Specialja

Në Dhomat e Specializuara të Kosovës (DhSK) në Hagë është marrë vendim për vazhdimin e paraburgimit ndaj Haxhi Shalës me arsyetimin se ekziston rreziku që ai të kryej vepra penale të tjera duke përfshirë edhe pengimin e procedurave gjyqësore.

Kjo u bë e ditur përmes konferencës javore nga zëdhënësja e DhSK-së, Angela Griep.

“Më 4 dhjetor, Trupi Gjykues I urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Haxhi Shalës. Trupi Gjykues konstatoi se vazhdon të ekzistojë rreziku i arratisjes, si dhe rreziku që z. Shala të pengojë ecurinë e procesit dhe/ose të kryejë vepra penale të mëtejshme. Megjithëse theksoi se kushtet e propozuara më parë nga Mbrojtja do të mund të zvogëlonin mjaftueshëm rrezikun e arratisjes, Trupi Gjykues konstatoi se ato nuk zvogëlojnë rrezikun që z. Shala të pengojë ecurinë e procesit”, tha Griep.

Sipas Griep, trupi gjykues ka konstatuar se nëse Shala lirohet do të ketë mundësinë që të ndikojë mbi dëshmitarin 1 ose t’i manipulojë provat.

“Trupi Gjykues mori parasysh se në rast se lirohet, z. Shala do të ketë motivin, mjetet dhe mundësinë për të ushtruar trysni ndaj dëshmitarit 1 ose për të manipuluar provat në ndonjë mënyrë tjetër. Trupi Gjykues konstatoi se këto rreziqe mund të zvogëlohen mjaftueshëm vetëm përmes kornizës për monitorimin e komunikimeve që zbatohet në objektin e paraburgimit të Dhomave të Specializuara”, tha Griep.

Ndërsa në çështjen gjyqësore ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit është hedhur kërkesa e mbrojtjes së Thaçit për lejeapelim të një vendimi për pranimin në prova të një dokumenti që lidhte me besueshmërinë e një dëshmitari.

“Trupi Gjykues në çështjen gjyqësore të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, më 3 dhjetor hodhi poshtë kërkesën e Mbrojtjes së Thaçit për leje për apelim të vendimit për pranimin si provë të një dokumenti nga një gjykim në TPNJ lidhur me sjelljen dhe besueshmërinë e një dëshmitari. Trupi Gjykues konstatoi se pjesa relevante e dokumentit u diskutua me dëshmitarin, dëshmitari dha komentet e veta në lidhje me të gjatë pyetjeve të palës kundërshtare, dhe se rrjedhimisht nuk ishte e nevojshme që dokumenti të paraqitej më tej për pranim si provë”, tha Griep.

Zëdhënësja e DhSK-së, njoftoi se trupi gjykues ka konstatuar se vlerësimi i besueshmërisë së një dëshmitari është ekskluzivisht përgjegjësi e trupit gjykues.

“Trupi Gjykues përsëriti se provat, përfshirë mospërputhjet e mundshme, do t’i vlerësojë pas mbylljes së fazës së paraqitjes së provave dhe në kontekst të tërësisë së provave që i janë paraqitur”, tha ajo.

Në anën tjetër, Griep njoftoi se gjatë kësaj jave ka dhënë dëshmi Sokol Bashota . Ndërsa, pas Bashotës, dëshmi dha dëshmitari i 110-të i cili ishte me masa mbrojtëse.

Kjo ishte seanca e fundit për këtë vit në këtë rast dhe e radhës është caktuar me 13 janar 2025.

Kurse, në rastin ndaj Pjetër Shalës, me 28 nëntor është lëshuar vendimi mbi parashtrimin e përbashkët për redaktimet e propozuara në dosjen gjyqësore përfundimtare të Mbrojtjes përgjigjen e Mbrojtjes ndaj kërkesës së Mbrojtësit të Viktimave për zhdëmtim.

Gjithashtu, Griep njoftoi se u urdhërua mbrojtja që të dorëzojë versionet e redaktuara publike të këtyre dokumenteve sipas udhëzimeve në vendim.

“Trupi Gjykues theksoi se kishte vlerësuar çdo redaktim të propozuar rast pas rasti, duke marrë parasysh, ndër të tjera, parashtrimet e Mbrojtjes, Prokurorisë, Mbrojtësit të Viktimave dhe Njësisë për Mbrojtjen dhe Mbështetjen e Dëshmitarëve, parimin e procesit publik dhe detyrën e Trupit Gjykues për të garantuar sigurinë dhe mirëqenien e viktimave dhe dëshmitareve”, tha Griep.

Griep gjithashtu njoftoi edhe për emërimin e Pjotër Hofmanski në Regjistrin e Gjykatësve Ndërkombëtarë të Dhomave të Specializuara pas dorëheqjes së gjykatësit Antonio Balsamo si gjykatës i Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese për arsye profesionale.

Në anën tjetër ajo përmendi se ka pasur një numër pyetjesh nga gazetaret lidhur me raportimet për bastisje dhe arrestime nga ZPS-ja në Kosovë.

Griep i referoi gazetarët tek zëdhënësi i DhSK-së e po ashtu e lexoi njoftimin e ZPS-së për media ku kishte konfirmuar se janë duke kryer operacione.

Gjatë kësaj konference “Betimi për Drejtësi” ngriti si çështje një gabim në njoftimin e Speciales për përfundimin e dëshmisë së tij e cila menjëherë u korrigjua.

Ndryshe, Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, çdo të enjte, në orën 14:30, përmes platformës online “Zoom” mbajnë informim javor ku ofrojnë informacione të përditësuara mbi zhvillimet e fundit lidhur me procedurat gjyqësore dhe veprimtaritë në këtë gjykatë. /BetimipërDrejtësi