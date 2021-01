Haxhi Avdyli tregon për prurjet e reja në platformën politike të Vjosa Osmanit

“Dr Flaka A. Shoshi, specializante e Oftalmologjisë, doktorante në Budapest dhe doktoraturë në UP, deri në verë ishte këshilltare për politika shëndetësore në MSH, na bashkohet me tërë bagazhin profesional e personal për të bërë realitet ndryshimin e shumëpritur përmes platformës politike që përfaqëson Vjosa. Bashkë me Dr Flaka, edhe magjistri i Farmacisë nga Mitrovica Berat Fazliu, na bashkohet në rrugëtimin tonë politik”, ka shkruar Avdyli në Facebook. Ai është shprehur krenar me kuadrot e reja që me dije e punë shndrisin edhe në botë, e të cilat tani do të vazhdojnë kontributin e tyre në Kosovë, për ndryshimin dhe shëndetësinë./Lajmi.net/