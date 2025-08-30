Hasani: Pa nënkryetarin serb, kuvendi s’është i konstituuar
Kuvendi i Kosovës, mbeti pa nënkryetarin që vjen nga komuniteti serb. Pavarësisht kësaj, kryekuvendari Dimal Basha, i mbylli punimet e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Por, ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani thotë se Kuvendi i Kosovës, nuk konstituohet pa zgjedhjen e e të gjithë nënkryetarëve. “Tërë procedura e ndjekur për zgjedhjen e nënkryetarëve…
“Tërë procedura e ndjekur për zgjedhjen e nënkryetarëve është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës, Rregulloren e Kuvendit dhe aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese. Që nga ndërrimi rendit të ditës e deri te hedhja shortit dhe pamundësia e kandidimit të kandidatit serb nga shumica e deputetëve serb në Kuvendin e Kosovës. Nuk ka Kuvend të konstituuar pa zgjedhjen e kryetarit dhe të gjithë nënkryetarëve”, tha ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani për Tëvë1.
Se seanca konstituive ende nuk konsiderohet e mbyllur, e thonë edhe monitoruesit e punimve të Kuvendit.
“Konstatimet (lexo: “shpikjet”) e fundit të Kryetarit nuk kanë asnjë vlerë juridike. I tërë ky non-sens politik tashmë mund të zgjidhet vetëm nga Gjykata – qoftë me konstatim të dështimit të konstituimit të Kuvendit brenda afatit 30-ditor, ose me shpallje të pavlefshme dhe përsëritje të procedurës së votimit për nënkryetarët e komuniteteve”, tha hulumtuesi në KDI, Eugen Cakolli.
Por, nga LVV, thonë se pika e katërt e rendit të ditës, tashmë është konsumuar.
Ndryshe, edhe PDK e LDK pas përfundimit të seancës, janë shprehur se Kuvendi i Kosovës, ende nuk është konstituuar.