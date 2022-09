Hasani: Ligji i pagave nuk i kalon filtrat e Kushtetueses, ndalja e pagave për grevistët kundër standardeve evropiane

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese dhe profesori Universitar, Enver Hasani, ka folur për draft-ligjin për paga ku parashihet edhe ulja e pagës për 30-40% e gjykatësve dhe prokurorëve. Sipas tij ky është ndikim standard në sistemin e drejtësisë.

Hasani duke folur për të gjitha kategoritë, tha se shteti duhet të argumentojë dhe dëshmojë se ndjeka e qëllimit legjitim për të ndryshuar një praktikë, në këtë rast zvogëlimi i rrogave është pasi rrezikohet seriozisht sistemin financiar i shtetit.

“Kurse, kategorive të caktuara është standard, konsiderohet ndërhyrje siç është rasti i sistemit të drejtësisë. Diplomatë, shërbyes civilë vlen kriteri i parë, ky i dyti është mënyra standarde e ndërhyrjes në sistem të drejtësisë”, tha Hasani.

Si i tillë, ky projektligj i pagave, sipas Hasanit nuk do t’i kalojë filtrat e gjykatës Kushtetuese.

Hasani gjithashtu ka folur edhe për ndaljen e pagës për grevistët pas grevës në arsim për të cilën ka thënë se është e ndaluar me standarde ndërkombëtare.

Sipas tij, të gjithë grevistët mund t’i ndjekin rrugët ligjore pas ndaljes së pagave dhe do të fitojnë në gjykatë.

Aktualisht, sektori i arsimit dhe një pjesë e shërbyesve civilë janë në grevë derisa Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do t’ua ndalë pagat grevistëve me arsyetimin se kështu parashihet me ligj.

Megjithëkëtë, Hasani ka thënë se kryerja e detyrave minimale duhet të caktohet nga një organ i tretë dhe nuk mund të vlerësohet në mënyre ligjore dhe si e tillë është e kundërligjshme.