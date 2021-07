Hasani i lutet Kurtit: Mos e kandido Bahtirin në Mitrovicë, është turp, është nën nivelin mesatar…

Hasani tha se është është vërtet turp që Bahtiri të kandidojë prapë. Hasani tha se këtë lutje po e bën meqë është vetë votues në Mitrovicë.

Tutje, ai tha se Bahtiri dhe niveli intelektual i menaxhimit në Mitrovicë është nën mesataren e qytetarëve që ai përfaqëson.

“Albini na e ka një borxh kësaj radhe, mos me qitë tipin e Agim Bahtirit sepse vërtet është turp, po flas si mitrovicali, po flas sepse jam votues… sepse niveli i menaxhimit të Mitrovicës dhe niveli intelektual është nën mesataren e qytetarëve që ai e përfaqëson. Në qoftë se… se Albini fuqinë politike që e ka sot… ka pafund intelektualë VV’ja në Mitrovicë… dhe unë besoj që kaq borxh Albini ia ka Mitrovicës… me të thanë të drejtën me na kursye, po i them publikisht kursena”, është shprehur Hasani në Klan.

Hasanit iu bë me dije se Bahtiri ka fituar zgjedhjet tashmë dy herë në Mitrovicë, por Hasani ndërhyri duke thënë se pikërisht për këtë arsye Kurti duhet t’i bëjë nder Mitrovicës duke kandiduar dikë tjetër.

“Por, Bahtiri po i fiton zgjedhjet që dy herë…”.

“Që e fiton votën kjo nuk do të thotë… pikërisht për këtë (arsye) po them që Albini për fuqinë që e ka i bën nder Mitrovicës me caktu dikën që përfaqëson mesataren e intelektualëve dhe njerëzve të ndershëm të Mitrovicës”, shtoi Hasani.