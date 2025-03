Hasani: Është mjerim politik urrejtja ndaj Thaçit, vjen nga LVV – Kurti i është gëzuar shkuarjes së tij në Hagë

Nait Hasani nga Partia Demokratike e Kosovës, ka folur një sërë çështjesh, duke përfshirë këtu edhe ish-krerët e UÇK-së në Hagë, dhe sjelljen e qeverisë ndaj tyre.

Hasani ka lartësuar ish-presidentin Hashim Thaçi, duke thënë se ai është Ismail Qemaili i dytë, dhe kështu do ta shohin edhe gjeneratat e ardhshme.

‘‘Tash ata janë atje, shtetin që ëshjtë kriju, shtetin që është shpallë me 17 shkurt të 2008, njerëzit e atij pushteti që i gëzuan që dikur e kanë luftu qat pavarësi që i gëzohen qatij pushteti qasaj pavarësie që thirren në emër të pavarësisë, nuk janë në gjendje ti mbrojnë njerëzit që e kanë shpall pavarësinë. Hashim Thaçi është Ismail Qemali i dytë. Për neve është kritika, njerëzit që i kanë humb betejat, e kanë humb memorien i kanë humb të gjitha, ata nuk e shohin si proces, por do ta shohin pak ma vonë, do ta shohin një proces pak më vonë, gjeneratat që vijnë, ata do ta shohin shtetin e Kosovës, ata do ta shohin që Hashim Thaçi është Ismail Qemali i dytë’’, ka thënë ai.

Po ashtu, Hasani e ka quajtur mjerim urrejtjen ndaj Thaçit, dhe se është ‘’sëmundje shpirtërore’’, mënyra si kritikohet ai.

‘‘Kështu që duke i pa gjitha këto, dhe ndikimet, shpërfilljet njerëzit që kanë shku atje, urrejtjen që e kanë ndaj Hashim Thaçit, urrejtjen që shkojnë me dëshmu atje, lloj lloj njeri, e shoh që është vërtetë mjerim politik, ai mjerim politik është mos me pa, i verbër duhesh me qenë. Ky mjerim politik tani vjen edhe nga pushteti, edhe pushteti nuk e sheh veprimin. Me fanatizëm është kriju urrejtja kundër Hashimit Thaçit. Momenti ma i rëndë është kur thotë po vjen ai që ka shit veshka në QKU. A din çka do të thotë kjo urrejtje, kjo urrejtje është patologjike, është sëmundje, sëmundje shpirtërore e njerëzve. Ata nuk njohin dialog, ata nuk njohin bisedime, ata nuk njohin kundërshtar politik, kjo sëmundje është e rrezikshme, këta njerëz duhet me i çu me i trajtu, nëpër vende atje ku trajtohen të qetësohen’’, ka vijuar tutje ai për T7.

Hasani ka thënë edhe se kjo urrejtje ndaj ish-presidentit vjen nga partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, duke filluar nga Albin Kurti e deri të aktivistët e kësaj partie.

‘‘Janë njerëzit e pushtetit, janë aktivistë të Lëvizjes Vetëvendosje. Mbështetës të tyre, pavarësisht në forma ku janë, janë fanatikë. Kreu i tyre doli në mbyllje të fushatës i quajti krejt hajvan, kështu që e mbylli kapitullin. Shteti nuk ka marrë asnjë veprim për t’i mbrojt nuk ka bë asnjë lëvizje të vogël, përkundrazi ju kanë gëzu shkuarjes së Hashimit Thaçit në Hagë, një pjesë e madhe e LVV-së. Aty që janë drejtues të saj. Prej kryeministrit e poshtë të tjerët. Ai gjithmonë e ka thënë këtë, ‘‘Shko Hashim në Hagë’’, ka thënë ai.