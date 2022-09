Hasani: Deklarata të shëmtuara, Kuvendi e as Qeveria s’mund të bëjnë vlerësimin e organeve gjyqësore

Deklarata e fundit të Qeverisë e për sistemin e drejtësisë, i ka komentuar ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese dhe profesori Universitar, Enver Hasani.

Hasani ka thënë se deklaratat e tilla janë të shëmtuara dhe të papranueshme.

“Pushtetet janë të ndara, as Kuvendi që ka ndodhur për fat të keq në të kaluarën, e as ekzekutivi nuk mund të bëjnë vlerësimin e punës së organeve gjyqësore”, tha ai.

Ai thotë se ekzekutivi nuk mund të bëjë vlerësime për punën e prokurorisë e gjyqësorit pa i ditur rrethanat dhe pa bërë ndonjë hulumtim.

Sipas tij, Kuvendi dhe Qeveri duhet të hapin debat për fenomenet si dhuna, vrasjet, narkotikët por jo të bëjnë vlerësime.

“Është e papranueshme me dalë në televizor dhe me përmend me emra siç ishte para do ditë në rastin e vrasjes së tani të ndjerit Astrit Dehari. Sepse ajo është vetëgjyqësi, ftesë për linçim publik të njerëzve. Sepse njerëzit mund të vriten për atë punë, ti bon krim sepse është nxitje”, ka thënë Hasani.

Hasani gjithashtu ka folur edhe për çështjen e Vettingut në drejtësi duke thënë se rekomandimet e Komisionit të Venecias janë e kundërta e asaj se çfarë po tentohet të bëhet.