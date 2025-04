Hasanaj i ashpër me ZRRE-në: Jeni bërë mekanizëm në duart e KEDS dhe KESCO Organizator i protestave kundër rritjes së çmimit të energjisë, Luan Hasanaj, ka deklaruar në Rubikon se do të vazhdojnë me protesta ta kundërshtojnë propozimin për rritje të çmimit të energjisë prej 15%. Sipas tij, një rritje e tillë duket se do të jetë e pashmangshme pasi thotë se Zyra e Rregullatorit të Energjisë nuk po…