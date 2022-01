Harry Maguire mungon ndaj Wolves

Kapiteni i Manchester Unitedit, Harry Maguire do të mungojë në ndeshjen e radhës ndaj Wolves shkaku i lëndimit të fundit.

Anglezi nuk arriti të shërohet në kohë pas lëndimit të pësuar në fitoren ndaj Burnley javën e kaluar, transmeton lajmi.net.

‘Athletic’ raporton se Maguire do mungojë në ndeshjen e sotme, gjë që ndikon te Man United që ka pak opsione për mbrojtje.

Victor Lindelof momentalisht është i izoluar pasi doli pozitiv me COVID-19, derisa Eric Bailly nuk është parë në hotel ngase përgatitet të përfaqësojë shtetin e tij në Kupën e Afrikës.

Kjo mund të ndikojë, që Phil Jones të jetë titullar për herë të parë në sezon, mirëpo nuk është mohuar edhe që Bailly të marr pjesë.

Raphael Varane është trajtuar me kujdes pas lëndimit të fundit, por me shumë gjasa do jetë titullar pasi “Djajtë e Kuq” duan vetëm pikët e plota.

Ndërkohë, në skuadër do rikthehet Bruno Fernandes që mungoi ndeshjen e kaluar shkaku i suspendimit./Lajmi.net/