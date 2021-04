Harry Kane ‘kërcënon’ Tottenhamin, mund të largohet në verë

Tottenham Hotspur janë në atë pozitë ku për momentin nuk e kanë të siguruar kualifikim në fazën e Ligës së Kampionëve, që do të nënkuptonte një disavantazh më të madh, transmeton lajmi.net.

Reprezentuesi i Anglisë nuk dëshiron të pres më shumë dhe po kërkon që të largohet nga Spurs, sipas The Athletic.

Për momentin, Tottenham pozicionohen në vendin e gjashtë dhe është katër pikë prapa vendit të katërt, aty ku është Chelsea.

Në anën tjetër, një ndeshje shumë e vështirë po afron për ta, ku do të përballen me Manchester United të dielen me fillim nga ora 17:30.

Së fundmi është raportuar se Barcelona mund të jetë e interesuar për Kane, në qoftë se ata nuk arrijnë transferimin e Erling Haaland./Lajmi.net/