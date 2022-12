Harry Kane i jep Anglisë epërsinë e dyfishtë ndaj Senegalit

Anglia i shënoi kombëtares së Senegalit 2 gola në pjesën e parë, shkruan lajmi.net.

Pas Jordan Henderson, golin e gjeti edhe sulmuesi i Tottenham, Harry Kane.

Kane shënoi në aksionin e fundit të pjesës së parë, për t’i dhënë më shumë qetësi skuadrës kombëtare të tij.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell golin e Kane. /Lajmi.net/

Harry Kane scores his first #Qatar2022 goal. Bellingham is ridiculous player. England lead 2-0 at first half. Senegal under pressure !

