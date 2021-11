Harry Kane bën ‘histori’ me ‘Tre Luanët’ pas tregolëshit të shënuar ndaj Shqipërisë

Golat për ‘Tre Luanët’ u shënuan nga Harry Kane i cili realizoi ‘hat-trick’ dhe dy tjerët të realizuar nga Harry Maguire dhe Jordan Henderson.

Me tregolëshin e shënuar, Harry Kane ka vendosur një rekord për Kombëtaren e Anglisë.

Anglezi realizoi një ‘perfect hat-trick’, duke realizuar gol me këmbën e djathtë, të majtë dhe me kokë.

Hera e fundit kur një lojtar i Kombëtares së Anglisë kishte shënuar një tregolësh të tillë, ishte David Platt në shkurt 1993.

3 – Harry Kane is the first player to score a perfect hat-trick (header, left-foot, right-foot) for England since David Platt in February 1993 against San Marino. Perfect. pic.twitter.com/hawzkCZjLi

— OptaJoe (@OptaJoe) November 12, 2021