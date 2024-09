Harris vs. Trump: Kush po prin sipas sondazhit të Reuters/Ipsos

Zëvendëspresidentja demokratike e SHBA-së, Kamala Harris, udhëheq republikanin Donald Trump me 47% kundrejt 42% në garën për të fituar zgjedhjet presidenciale më 5 nëntor, duke e rritur përparësinë e saj pas një debati me ish-presidentin që zgjedhësit mendojnë në masë të madhe se e fitoi, sipas një ankete të Reuters/Ipsos që u mbyll të enjten.

Anketa dy-ditore tregoi që Harris kishte një përparësi prej pesë pikësh përqindjeje mes zgjedhësve të regjistruar, pak më shumë se përparësia prej katër pikësh që kishte ndaj Trump në një anketë të Reuters/Ipsos nga 21-28 gusht.

Mes zgjedhësve që thanë se kishin dëgjuar të paktën diçka për debatin e martën, 53% thanë se Harris fitoi dhe 24% thanë se Trump fitoi, ndërsa pjesa tjetër tha se asnjëri nuk kishte fituar ose nuk iu përgjigj. Rreth 52% e atyre që ishin të njohur me debatin thanë se Trump kishte bërë gabime dhe nuk dukej i mprehtë, ndërsa 21% thanë të njëjtën gjë për Harris. Mes zgjedhësve republikanë, një në pesë tha se Trump nuk dukej i mprehtë.

Harris, 59 vjeçare, e detyroi Trump, 78 vjeç, në mbrojtje në një debat presidencial të ashpër me një rrjedhë sulmesh ndaj aftësisë së tij për të qenë në detyrë dhe problemeve të tij të shumta ligjore, duke theksuar dënimin e Trump për krime të rënda për akuzat që kishte falsifikuar dokumentet e biznesit. Rreth 52% e zgjedhësve të njohur me debatin thanë se Harris “jepte përshtypjen e një integriteti më të lartë moral,” krahasuar me 29% që thanë të njëjtën gjë për Trump.

Shumë republikanë gjithashtu nuk ishin të bindur për performancën e kandidatit të tyre në debatin në Philadelphia. Rreth 53% e zgjedhësve republikanë në anketë thanë se Trump fitoi debatin, krahasuar me 91% të demokratëve që thanë se ajo ishte fituese. Mes republikanëve, 31% thanë se askush nuk fitoi dhe 14% thanë se Harris e kishte kaluar Trump.

Nëntëdhjetë e një përqind e zgjedhësve të regjistruar në anketë thanë se kishin dëgjuar të paktën diçka për debatin dhe 44% thanë se kishin dëgjuar shumë. Debati, i organizuar nga ABC News, tërheq 67.1 milion shikues televizivë, sipas të dhënave nga Nielsen, duke e kaluar numrin e rreth 51 milion njerëzve që panë debatin e Trump me atë të kandidatit për president, Joe Biden, në qershor.

Performanca e dobët e Biden në atë debat çoi në thirrje të gjera nga demokratët e tjerë për të tërhequr kandidaturën e tij për rizgjedhje, që ai e bëri në korrik. Tani Trump është kandidati më i moshuar në garë, dhe anketa gjeti se 52% e zgjedhësve e konsiderojnë Trump shumë të moshuar për të punuar në qeveri, krahasuar me 7% që thanë të njëjtën gjë për Harris.

Zgjedhësit zakonisht i dhanë Harris më shumë vlerësime sesa Trump për mënyrën se si e mbante veten. Kur u pyetën se cili nga të dy duket më dinjitoz, 56% e njerëzve të njohur me debatin zgjodhën Harris, krahasuar me 24% që zgjodhën Trump. Kuar 49% thanë se Harris “dukej si dikush që do të më dëgjonte dhe do të kuptonte shqetësimet e mia,” krahasuar me 18% që e panë Trump në atë mënyrë. /Reuters