Harris e Trump në garë të ngushtë me afrimin e zgjedhjeve presidenciale në SHBA

Vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve presidenciale në SHBA, mesataret e sondazheve tregojnë një garë të ngushtë midis dy kandidatëve, zëvendëspresidentes Kamala Harris dhe ish-presidentit Donald Trump, ku të dy konkurrojnë për kryesimin në shtetet kritike, sipas Washington Post.

Sondazhet në shtatë shtete kyçe – Nevada, Pensilvania, Karolina e Veriut, Wisconsin, Arizona, Xhorxhia dhe Miçigan – pritet të jenë vendimtare për rrugën e secilit kandidat për në Shtëpinë e Bardhë.

Harris kryeson në katër prej shteteve të lëvizjes – Nevada, Pensilvania, Wisconsin dhe Michigan, me sondazhin e fundit që tregon më pak se një pikë epërsi për Harris në Nevada dhe Pensilvani.

Trump ruan një avantazh të lehtë në Karolinën e Veriut, Arizonën dhe Gjeorgjinë.

Në Nevada, Harris mban një epërsi në më pak se një pikë përqindjeje dhe rezultati mund të ndryshojë ndjeshëm, me diferenca të mundshme nga një avantazh prej tetë pikësh për Trump në një avantazh prej nëntë pikësh për Harris, sipas Washington Post. .

Të dhënat historike tregojnë se sondazhet në Nevada ndonjëherë kanë nënpërfaqësuar mbështetjen e demokratëve; për shembull, në vitin 2020, Joe Biden parashikohej të priste me pesë pikë, por në fund siguroi fitoren me një diferencë më të ngushtë dy pikë.

Pensilvania paraqet një garë po aq të ngushtë, me Harris që kryeson me më pak se një pikë.

Të dhënat historike nga zgjedhjet e kaluara tregojnë se sondazhet herë pas here e kanë nënvlerësuar mbështetjen e republikanëve këtu, me Trump në vitin 2016 duke tejkaluar numrat e tij të parashikuar me gati pesë pikë. Në vitin 2020, sondazhet sugjeruan një avantazh të Biden me katër pikë, megjithëse ai fitoi me një diferencë më të ngushtë prej një.

Në Wisconsin, Harris mban një epërsi të ngushtë me dy pikë, megjithëse parashikimet sugjerojnë se rezultati mund të luhatet nga një avantazh prej gjashtë pikësh për Trump në një avantazh prej 10 pikësh për Harris, duke theksuar paqëndrueshmërinë e mundshme.

Historia e sondazheve në Wisconsin tregon një model të nënvlerësimit të mbështetjes republikane; veçanërisht, në vitin 2016, Trump pushtoi shtetin pavarësisht se mbeti prapa në sondazhet parazgjedhore.

Rezultatet e këtij viti mund të ndjekin një trajektore të ngjashme, në varësi të pjesëmarrjes së votuesve dhe ndryshimeve të minutës së fundit në mbështetje.

Në Miçigan, Harris kryeson me tri pikë modeste, megjithëse parashikimet tregojnë se gara mund të zhvendoset nga një avantazh prej pesë pikësh për Trump në një avantazh prej 10 pikësh për Harris, duke reflektuar paqëndrueshmërinë e shtetit.

Pasaktësitë e sondazheve të kaluara, si në vitin 2016, kur Bill Clinton ishte përpara me katër pikë, por në fund humbi, nënvizojnë sfidat në parashikimin e rezultateve në këtë fushëbetejë.

Trump tregon një avantazh të lehtë në Karolinën e Veriut, duke mbajtur një epërsi me një pikë. Vlerësimet në Karolinën e Veriut ndryshojnë shumë, nga një epërsi prej nëntë pikësh për Trump në një epërsi prej shtatë pikësh për Harris, sipas Washington Post.

Historikisht, sondazhet në Karolinën e Veriut shpesh e kanë nënvlerësuar performancën e republikanëve, siç shihet si me Trump në 2016 ashtu edhe me Mitt Romney në 2012, të cilët ia kaluan parashikimeve të sondazheve.

Në Xhorxhia dhe Arizona, Trump mban një epërsi të ngushtë me dy pikë në secilin shtet, megjithëse vlerësimet variojnë nga një avantazh prej 10 pikësh për Trump në një avantazh prej gjashtë pikësh për Harris, ndërsa në Arizona, diferencat e mundshme shtrihen nga Trump me 10 pikë ndaj Harris me gjashtë pikë.

Tendencat e sondazheve nga zgjedhjet e mëparshme tregojnë nënvlerësime të shpeshta të mbështetjes republikane në këto shtete, gjë që mund të luajë përsëri në favor të Trump nëse vazhdojnë tendencat e ngjashme.

Pavarësisht avantazhit të lehtë kombëtar të Harris, këto mesatare të afërta të nivelit shtetëror nënkuptojnë se rezultati përfundimtar mbetet shumë i pasigurt.

Analiza e Washington Post thekson se këto mesatare duhet të shihen me kujdes, duke pasur parasysh marzhën tipike të gabimit në sondazh prej rreth 3.5 pikësh. Krahasimet historike nga zgjedhjet e 2020, 2016 dhe 2012 tregojnë se gabimet e votimit ndonjëherë kanë çuar në nënvlerësime të konsiderueshme, veçanërisht në favor të kandidatëve republikanë. Nëse do të ndodhnin pasaktësi të ngjashme në sondazhe këtë vit, kjo mund të zhvendosë rezultatet në shtetet që aktualisht anojnë drejt Harris ose ta lë Trumpin me një avantazh të papritur.

Të dhënat e sondazhit, të përpiluara nga firma kombëtare si CBS News, Economist/YouGov dhe ABC-Ipsos, tregojnë një prirje luhatëse që nga janari.

Sondazhet e hershme shpesh treguan se Trump ishte në një pozicion më të fortë; megjithatë, Harris fitoi terren pas vendimit të Biden për të dalë nga gara në korrik. Qe atëherë, sondazhet kanë treguar një prirje graduale në favor të Harris në nivel kombëtar, por rezultate të përziera në shtetet e fushëbetejës.

Duke pasur parasysh se mesataret e sondazheve ofrojnë vetëm një pamje të opinionit publik në një kohë specifike, përpjekjet e fushatës në këto ditë të fundit mund të jenë kritike.

Të dy kandidatët po dyfishojnë shtetet kyçe, duke u përpjekur të ndikojnë në votuesit e pavendosur dhe të forcojnë pjesëmarrjen midis bazave të tyre përkatëse.

Siç ka treguar historia, epërsia e vogël e votimit mund të përmbyset shpejt në ditën e zgjedhjeve, veçanërisht në shtetet me diferenca të vogla.

Analistët këshillojnë se ndërsa epërsia aktuale e Harris në sondazhe mund të japë një avantazh, gara mbetet shumë e paparashikueshme.

Me çdo shtet të fushëbetejës që bie brenda kufirit tipik të gabimit, secili kandidat mund të sigurojë fitoren me disa pikë përqindjeje në favor të tij.

Ndërsa amerikanët shkojnë drejt qendrave të votimit, llogaritja përfundimtare do të zbulojë nëse avantazhi i lehtë kombëtar i Harris dhe epërsia e dobët e shtetit do të qëndrojë, ose nëse skajet e ngushta të Trumpit në shtetet kyçe do të sigurojnë rrugën e tij të kthimit në Shtëpinë e Bardhë.

Zgjedhjet e 2024 premtojnë një përfundim të ngushtë dhe intensiv, me çdo votë që ka peshë të rëndësishme në përcaktimin e lidershipit të ardhshëm të kombit.

Shtetet e fushës së betejës janë thelbësore sepse SHBA nuk i zgjedh drejtpërdrejt presidentët e saj. Në vend të kësaj, procesi zhvillohet përmes Kolegjit zgjedhor ku 538 përfaqësues votuan në përputhje me rezultatet e shteteve të tyre.

Një kandidat duhet të sigurojë 270 vota të Kolegjit zgjedhor për të shpallur fitoren. Zgjedhësit ndahen në shtete bazuar në popullsinë e tyre dhe shumica e shteteve i japin të gjithë elektorët e tyre cilitdo kandidat që fiton shtetin në votimin e përgjithshëm.