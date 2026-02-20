Hargreaves: Rrjetet e kontrabandës së migrantëve po minojnë sigurinë në Kosovë dhe Evropë

Ambasadori i britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka deklaruar se roli i Kosovës si vend tranzit për migrimin e parregullt paraqet rreziqe serioze për sigurinë dhe të drejtat e njeriut, si në Kosovë ashtu edhe në Britaninë e Madhe dhe në gjithë Evropën. Këto komente ai i bëri gjatë lansimit të një dokumentari të ri…

Lajme

20/02/2026 19:36

Ambasadori i britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka deklaruar se roli i Kosovës si vend tranzit për migrimin e parregullt paraqet rreziqe serioze për sigurinë dhe të drejtat e njeriut, si në Kosovë ashtu edhe në Britaninë e Madhe dhe në gjithë Evropën.

Këto komente ai i bëri gjatë lansimit të një dokumentari të ri që trajton rrjetet e kontrabandës së migrantëve në Kosovë. Dokumentari është prodhuar nga Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) me mbështetjen e Ambasadës Britanike.

Sipas ambasadorit, rrjetet kriminale përfitojnë nga gjendja e vështirë e personave të cenueshëm, duke i shfrytëzuar ata për përfitime financiare dhe duke dëmtuar përpjekjet ndërkombëtare për të menaxhuar migracionin në mënyrë të drejtë dhe humane.

Hargreaves theksoi se Mbretëria e Bashkuar dhe Kosova po bashkëpunojnë ngushtë për të luftuar krimin e rëndë dhe të organizuar në fushën e migracionit, me qëllim forcimin e sigurisë, sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut.

Artikuj të ngjashëm

February 20, 2026

Spitali i Pejës konfirmon vdekjen e gruas nga Istogu që u...

February 20, 2026

Trump shpall taksë globale 10% sipas Aktit të Tregtisë, paralajmëron hetime...

February 20, 2026

Dy të lënduar nga aksidenti në Fushë Kosovë

February 20, 2026

Vdes gruaja që u plagos me armë zjarri në Istog

February 20, 2026

NASA synon të nisë një ekuipazh rreth Hënës

February 20, 2026

Raportohet se gazetari i DW është arrestuar në Turqi, dyshohet për...

Lajme të fundit

Neymar jep lajmin e hidhur, pensionimi do të ndodh së shpejti

Spitali i Pejës konfirmon vdekjen e gruas nga...

Trump shpall taksë globale 10% sipas Aktit të...

Dy të lënduar nga aksidenti në Fushë Kosovë