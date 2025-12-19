Hargreaves mirëpret njohjen nga Bahamas: Zhvillim pozitiv, forcon rolin e Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare

Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka mirëpritur njohjen e Kosovës nga Bahamas. Ai ka thënë edhe se njohja paraqet një zhvillim pozitiv, dhe se, forcon rolin e Kosovës si një partner i besueshëm në komunitetin ndërkombëtar. ‘‘Mirëpres vendimin e Bahamas 🇧🇸 për ta njohur Kosovën 🇽🇰. Ky është një zhvillim pozitiv, që forcon rolin…

Lajme

19/12/2025 19:43

Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka mirëpritur njohjen e Kosovës nga Bahamas.

Ai ka thënë edhe se njohja paraqet një zhvillim pozitiv, dhe se, forcon rolin e Kosovës si një partner i besueshëm në komunitetin ndërkombëtar.

‘‘Mirëpres vendimin e Bahamas 🇧🇸 për ta njohur Kosovën 🇽🇰. Ky është një zhvillim pozitiv, që forcon rolin gjithnjë në rritje të Kosovës si një partner i besueshëm në komunitetin ndërkombëtar dhe kontribuon në stabilitetin dhe bashkëpunimin në rajon”, ka shkruar ai.

Artikuj të ngjashëm

December 19, 2025

AKB-ja pranohet zyrtarisht në Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian (EESC)

December 19, 2025

Hoxhaj: Me Bahamet kemi ndërtuar marrëdhënie kur Kosova kishte vizion diplomatik...

Lajme të fundit

Pak para prime vjen reagimi i papritur nga Instagrami i Edit

Laureatet e vitit, Dardan Berisha shpallet basketbollisti më...

AKB-ja pranohet zyrtarisht në Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian (EESC)

Hoxhaj: Me Bahamet kemi ndërtuar marrëdhënie kur Kosova...