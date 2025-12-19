Hargreaves mirëpret njohjen nga Bahamas: Zhvillim pozitiv, forcon rolin e Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare
Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka mirëpritur njohjen e Kosovës nga Bahamas.
Ai ka thënë edhe se njohja paraqet një zhvillim pozitiv, dhe se, forcon rolin e Kosovës si një partner i besueshëm në komunitetin ndërkombëtar.
‘‘Mirëpres vendimin e Bahamas 🇧🇸 për ta njohur Kosovën 🇽🇰. Ky është një zhvillim pozitiv, që forcon rolin gjithnjë në rritje të Kosovës si një partner i besueshëm në komunitetin ndërkombëtar dhe kontribuon në stabilitetin dhe bashkëpunimin në rajon”, ka shkruar ai.