Harden merr dritën e gjelbër nga Nets, i gatshëm për Detroitin

Ndeshja ndaj Utah Jazz ishte e dyta që Harden ka humbur që nga transferimi në Brooklyn nga Houston Rockets, dhe fatkeqësisht keto dy ndeshje u humbën nga Brooklyn Nets, transmeton lajmi.net.

Harden ka shkëlqyer që nga ardhja e tij në Brooklyn, ai ka shënuar mesatarisht 25.4 pikë në 38.5 minuta për ndeshje që nga transferimi i tij, si dhe 11.5 asistime dhe 8.7 kërcime.

Me Kevin Durant dhe Kyrie Irving që po mungojnë nga lëndimi, Harden është bërë protagonisti kryesor i Nets këtë sezon.

Pas ndeshjes ndaj Utah Jazz, Harden mori dritën e gjelbër për paraqitje ndaj Detroitit./Lajmi.net/

Update to the Status Report for tonight’s game at Detroit:

Harden (neck soreness) – AVAILABLE https://t.co/dTuft3wbrL

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 26, 2021