“Hard at work” – Kurti shkruan në gjuhën angleze për rrugën Prishtinë – Podujevë

Kurti ka shkruar se si pas mesantës të së enjtes, shteti ka qenë i zgjuar dhe duke bërë punë të vështirë. Kreu i Qeverisë ka shkruar se ka vazhduar me shpejtësi ndërtimi i rrugës Prishtinë-Podujevë.

Ai ka thënë se Kosova është e freskët pas investimeve rekorde në infrastrukturë në tremujorin e dytë, derisa thotë se ka ende shumë punë për t’u bërë.

“Pas mesnatës së mbrëmshme, shteti ishte i zgjuar – dhe në punë të vështirë. Ndërtimi ka vazhduar me shpejtësi në rrugën Prishtinë-Podujevë. Kosova është e freskët pas investimeve rekord në infrastrukturë në tremujorin e dytë. Megjithatë ka ende shumë më tepër që do të ndërtojmë së bashku”, ka shkruar Kurti.

Well past midnight last night, the state was wide awake—and hard at work. Construction continued apace on the Prishtina–Podujeva road. Kosova is fresh off the heels of record-high infrastructure investments in the 2nd quarter. Yet there is still much more we will build together. pic.twitter.com/W4HVCuAfVM

