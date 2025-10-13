Haradinaj viziton Gjakovën, Suharekën, Rahovecin e Junikun pas zgjedhjeve

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka vizituar Gjakovën, Suharekën, Rahovecin dhe Junikun, një ditë pas zgjedhjeve. Ai është shprehur se gatishmëria për t’i shërbyer qytetarëve është më e madhe se kurrë. “Sot qëndrova në Gjakovë e po ashtu në Suharekë, Rahovec e Junik. Mobilizimi për fitore dhe gatishmëria për t’i shërbyer…

Lajme

13/10/2025 18:33

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka vizituar Gjakovën, Suharekën, Rahovecin dhe Junikun, një ditë pas zgjedhjeve.

Ai është shprehur se gatishmëria për t’i shërbyer qytetarëve është më e madhe se kurrë.

“Sot qëndrova në Gjakovë e po ashtu në Suharekë, Rahovec e Junik. Mobilizimi për fitore dhe gatishmëria për t’i shërbyer qytetarëve është më e madhe se kurrë”, shkroi tutje Haradinaj.

Artikuj të ngjashëm

October 13, 2025

Çitaku: PDK doli me më së shumëti asamblistë anembanë Kosovës

October 13, 2025

“M’kish çuditë shumë…” – Ahmeti për mundësinë e koalicioneve për qeverinë...

Lajme të fundit

Çitaku: PDK doli me më së shumëti asamblistë anembanë Kosovës

“M’kish çuditë shumë…” – Ahmeti për mundësinë e...

Abdixhiku: Në Prishtinë jemi rikthyer si parti e...

Nënshkruhet marrëveshja e paqes për Gazën