Haradinaj viziton Gjakovën, Suharekën, Rahovecin e Junikun pas zgjedhjeve
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka vizituar Gjakovën, Suharekën, Rahovecin dhe Junikun, një ditë pas zgjedhjeve.
Ai është shprehur se gatishmëria për t’i shërbyer qytetarëve është më e madhe se kurrë.
“Sot qëndrova në Gjakovë e po ashtu në Suharekë, Rahovec e Junik. Mobilizimi për fitore dhe gatishmëria për t’i shërbyer qytetarëve është më e madhe se kurrë”, shkroi tutje Haradinaj.