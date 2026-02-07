Haradinaj vizitë në Ambasadën e Kosovës në Washington: Jemi me fat që kemi mbështetje dhe mirëkuptim të fuqishëm nga shteti dhe populli amerikan

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka njoftuar se në përfundim të vizitës së tij në Washington, ka qëndruar për vizitë edhe në Ambasadën e Republikës së Kosovës. Haradinaj ka thënë se ka falënderuar ambasadorin Ilir Dugolli për punën që bën bashkë me ekipin e Ambasadës. Ish-kryeministri Haradinaj ka kërkuar nga Ambasadori që të vazhdojnë punën…

Lajme

07/02/2026 22:24

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka njoftuar se në përfundim të vizitës së tij në Washington, ka qëndruar për vizitë edhe në Ambasadën e Republikës së Kosovës.

Haradinaj ka thënë se ka falënderuar ambasadorin Ilir Dugolli për punën që bën bashkë me ekipin e Ambasadës.

Ish-kryeministri Haradinaj ka kërkuar nga Ambasadori që të vazhdojnë punën e tyre, meqë situata gjeo-politike s’është e lehtë.

Haradinaj ka thënë se Kosova është me fat që ka mbështetje dhe mirëkuptim nga populli amerikan.

“Në përfundim të vizitës sime në Uashington, vizitova edhe Ambasadën tonë. Gjatë takimit, falënderova Ambasadorin Ilir Dugolli dhe ekipin e Ambasadës për shërbimin dhe përkushtimin ndaj vendit. I inkurajova që të vazhdojnë punën e tyre në këtë periudhë jo të lehtë të zhvillimeve gjeopolitike.Si vend, jemi me fat që kemi mbështetje dhe mirëkuptim të fuqishëm nga shteti dhe populli amerikan”, ka shkruar Haradinaj.

Artikuj të ngjashëm

February 7, 2026

Parashikimi i motit për të dielën

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për të dielën

Arrestimet dhe keqtrajtimet në kufi të qytetarëve të...

Itali: Dhjetëra qytetarë protestojnë kundër Lojërave Olimpike Dimërore

Davenport: Sulmi i Banjskës mund të ishte shumë...