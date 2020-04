Haradinaj vendos disa kushte për t’u bërë pjesë e qeverisë, përmend edhe Demarkacionin

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i është përgjigjur letrës së kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ku shpreh gatishmërinë e partisë së tij që “të ofrojë ndihmë në tejkalimin e situatës së rëndë institucionale”.

Në letrën të cilën e ka siguruar Ekonomia Online, Haradinaj ka disa kushte që AAK-ja të jetë pjesë e Qeverisë së re që pritet të udhëhiqet nga Lidhja Demokratike.

Haradinaj kërkon rishikimin e Buxhetit të Republikës së Kosovës, në mënyrë që të korrigjohen “gabimet serioze” në ndarjet selektive buxhetore dhe përfshirjen në investime kapitale të Autostradës së Anamoravës dhe asaj të Dukagjinit, si dhe përshpejtimin e punimeve në pjesën e mbetur të autostradës Prishtinë-Pejë.

Një tjetër kërkesë e ish-kryeministrit Haradinaj, në letrën që mban datën 20 prill 2020, është “përmbyllja e obligimeve të marra shtetërore par korrigjimin e Marrëveshjes së Demarkacionit me Malin e Zi”.

Megjithëse, ende nuk e ka marrë kërkesë nga presidenti Hashim Thaçi për mandatar për kryeministër, Isa Mustafa i kishte dërguar një letër Haradinajt ku i thoshte se “Kosova po ballafaqohet me një situatë të rëndë institucionale pas Mocionit të Votëbesimi ndaj Qeverisë aktuale, që ndodhi më 25 mars të këtij viti”.

“Vendi po ballafaqohet me Covid-19, ku krahas luftimit të pandemisë, është tepër e nevojshme, të ndërmerren masat për të përballur pasojat ekonomike sociale të kësaj pandemie, si dhe me nevojë e fillimit të dialogut ne Serbinë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse detyra këto që nuk mund t’i kryejë një Qeveri në detyrë”.

“Jemi të bindur se Kosovës i nevojitet themelimi i një Qeverie të re, duke ndjekur të gjitha rrugët kushtetuese. Mbi këto kritere si parti e dytë e dalë në zgjedhjet nacionale të 6 tetorit 2019, do ta pranojmë mandatin , në qoftë se na ofrohet, për themelimin e Qeverisë me një koalicion me ju, AAK-në, Nismën Socialdemokrate, AKR-në dhe subjektet që përfaqësojnë komunitetet joshumicë në Kuvend. Për këtë presim miratimin tuaj dhe të subjekteve të tjera”.

“Vlerësoj se objektivi themelor i kësaj qeverie do të ishte beteja për ta mposhtur pandeminë e Covid-19, përmbyllja e dialogut me Serbinë me njohjen reciproke, rimëkëmbja e ekonomisë pas pandemisë, forcimi i shtetit ligjor përmes luftës kundër krimit dhe korrupsionit, dhe krahas këtyre detyrave duhet të forcojmë partneritetin me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, thuhet mes tjerash në letrën, të cilën e ka siguruar Ekonomia Online nga burime brenda LDK-së.

Në letër, Mustafa flet dhe për mundësinë e rritjes së numrit të ministrive, ndarjen e tyre dhe numrin e zv.ministrave.

“Qeveria aktuale ka 15 ministri. Konsiderojmë se mund të trajtohet riorganizimi i ministrive ekzistuese, por nuk do të ishte e arsyeshme para qytetarëve rritja e tyre. Partitë shqiptare do të ndanin 12 ministri, sipas fuqisë së tyre politike, kurse minoritete 3 sosh, eventualisht 4 me një ministër pa portofol”.

Mustafa propozon që numri i zëvendësministrave të sillet ndërmjet 35-40, por jo më shumë.

“Së shpejti do të ju mjaftojë për kandidatin tonë për Kryeministër, i cili me një ekip do të angazhohet për arritjen e një marrëveshjen konkrete që specifikon bashkëpunimin tonë në Qeverinë e re”. shkruan Isa Mustafa, i cili kohët e fundit po flitet si kandidat i mundshëm për ta drejtuar vetë Qeverinë.