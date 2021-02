Haradinaj vazhdon me të veten: Nëse nuk na njeh Serbia, më 2025 bashkohemi me Shqipërinë

“Qytetarët do të votojnë të dielën edhe do të vendosin. Kemi thënë që këto zgjedhje janë edhe referendum. Me iu thënë të drejtën janë referendum, të paktën për dy tema me rëndësi. E para është statusi jonë ndërkombëtar ose fati jonë në integrimet euro-atlantike. Ne jemi shpallur shtet i pavarur, por ka 20 vjet nga çlirimi që punojmë së bashku – edhe me faktorin ndërkombëtar – që ta finalizojmë shtetësinë tonë dhe të jemi anëtar krenar i OKB-së, NATO-s, por edhe të anëtarësohemi në BE”.

“Tash kur janë bërë 20 vjet dhe ende nuk jemi afër këtyre synimeve, atëherë shtrohet pyetja se çka do të bëjmë. A do të presim edhe 20 vjet? Këtë të diel vendosim se a do të presim edhe 20 vjet, apo kemi me kry punë sa i përket statusit ndërkombëtar të Kosovës dhe anëtarësimit tonë në integrimet euro-atlantike.

Ai, edhe në fushatën përmbyllëse për zgjedhjet e 14 shkurtit, ka thënë se Kosova po bllokohet nga Serbia dhe presidenti i saj Aleksandar Vuçiq.

Haradinaj ka përsëritur edhe një herë çështjen e bashkimit me Shqipërinë, por këtë herë duke i çuar një selam presidentit serb.

Ai e ka paralajmëruar Vuçiqin se Kosova do të bashkohet me Shqipërinë, në vitin 2025, nëse ai nuk e njeh shtetin e Kosovës, njofton Klan Kosova.

“Arsyeja pse jemi të bllokuar është Serbia, Vuçiqi dhe janë pengesat që na bën Serbia dhe Vuçiqi. Nëse votohet AAK-ja, atëherë votohem edhe unë për president të vendit. Si president i vendit do t’i kryej punët e Kosovës duke mos e përfill Serbinë. Do të shkojmë në logjikën e veprimeve që i kemi bërë në të kaluarën me Ushtrinë, Trepçën dhe pavarësimin energjetik.

“Kosova do të ecë përpara. Pse jam kaq i sigurt se Kosova do të ecë përpara? Nëse në vitin 2025 nuk jemi anëtar i OKB-së, NATO-s dhe nuk jemi në përparim të integrimit në BE, unë do të punoj që ne bashkë me votë të vendosim për union me Shqipërinë.

“Nëse ky drejtim nuk i pëlqen Vuçiqit dhe frikësohet nga ky drejtim unë, në emër të juajin, i them sot ‘Heku prej rrugës së Kosovës, lejo Kosovën që të ecë rrugës vetë – rrugës së anëtarësimit në organizata ndërkombëtare. Njihe Kosovën që të jetojmë në paqe. Nëse jo, populli i Kosovës do të ecë rrugës së vetë dhe nesër (fjala është për 2025) shkojmë në union me Shqipërinë’”.