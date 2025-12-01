Haradinaj uron Rifat Jasharin për ditëlindje

Kryetari i AAK-së, ka uruar Rifat Jasharin për ditëlindjen e tij. Ai i ka uruar edhe shumë vite të tjera, shkruan lajmi.net. “Baca Rifat, gëzuar ditëlindjen! Të uroj edhe shumë vite të tjera, gjithmonë pranë nipërve e mbesave, me shëndet dhe mbarësi”, ka shkruar Haradinaj në Facebook. /Lajmi.net/ Postimi i plotë:

Lajme

01/12/2025 10:06

