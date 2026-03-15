Haradinaj uron Rexhën në 55-vjetorin e lindjes: Të pres në liri, miku im
Daut Haradinaj ka bërë një postim emocionues në rrjetet sociale për të uruar Rexhep Selimin në 55-vjetorin e lindjes së tij. Ai ka kujtuar kohët e vështira të kaluar së bashku në kërkim të lirisë dhe ka theksuar se, edhe pse nuk e kishin menduar atëherë, lufta për liri do të bëhej sërish në të…
Ai ka kujtuar kohët e vështira të kaluar së bashku në kërkim të lirisë dhe ka theksuar se, edhe pse nuk e kishin menduar atëherë, lufta për liri do të bëhej sërish në të njëjtën mënyrë, të pastër dhe çlirimtare.
“Jeta na takoi shumë të ri, në kërkim të lirisë. Nuk e kishim menduar atëherë që unë njëherë e sot ti, do të gjykoheshim, por edhe sikur ta dinim, do të kishim bërë luftën e njëjtë edhe 100 herë, të pastër, çlirimtare, në mbrojtje të pragut”, shkruan Haradinaj në Facebook.
Ai përfundoi mesazhin me fjalët: “Të pres në liri miku im, u bëfsh 100!”.