Haradinaj uron Rexhën në 55-vjetorin e lindjes: Të pres në liri, miku im

Daut Haradinaj ka bërë një postim emocionues në rrjetet sociale për të uruar Rexhep Selimin në 55-vjetorin e lindjes së tij. Ai ka kujtuar kohët e vështira të kaluar së bashku në kërkim të lirisë dhe ka theksuar se, edhe pse nuk e kishin menduar atëherë, lufta për liri do të bëhej sërish në të…

15/03/2026 17:06

Daut Haradinaj ka bërë një postim emocionues në rrjetet sociale për të uruar Rexhep Selimin në 55-vjetorin e lindjes së tij.

Ai ka kujtuar kohët e vështira të kaluar së bashku në kërkim të lirisë dhe ka theksuar se, edhe pse nuk e kishin menduar atëherë, lufta për liri do të bëhej sërish në të njëjtën mënyrë, të pastër dhe çlirimtare.

“Jeta na takoi shumë të ri, në kërkim të lirisë. Nuk e kishim menduar atëherë që unë njëherë e sot ti, do të gjykoheshim, por edhe sikur ta dinim, do të kishim bërë luftën e njëjtë edhe 100 herë, të pastër, çlirimtare, në mbrojtje të pragut”, shkruan Haradinaj në Facebook.

Ai përfundoi mesazhin me fjalët: “Të pres në liri miku im, u bëfsh 100!”.

