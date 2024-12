Haradinaj uron qytetarët me rastin e vitit të ri: Viti 2025 qoftë Fitues për Kosovën

Kandidati për kryeministër i koalicionit AAK, Nisma, Lista Konservatore dhe Forumi Intelektual E-30, Ramush Haradinaj, përmes një video-incizimi ka uruar qytetarët e Kosovës me rastin e vitit të ri.

Haradinaj ka uruar edhe pjesëtarët ndërkombëtar të sigurisë që shërbejnë në Kosovë.

“Më lejoni t’i urojë e t’i falenderoj ata që sot janë në punë; ushtarët e Kosovës, policët, mjekët dhe të gjitha të tjerët që na mundësojën që ne të festojmë të lirë dhe të sigurtë. Njëkohësisht i urojë nga zemra të gjithë shtetasëve të huaj që shërbejnë në Kosovë dhe që ndihmojnë që vendi ynë të jetë i sigurt. Urojë shqiptarët kudo që janë, vëllezërit e motrat tona në mërgim të cilët nuk kanë pasur mundësi të bashkohen me ne dhe familjet e tyre në këtë festë”, ka uruar Haradinaj.

Adresimi i plotë:

Të dashur qytetarë të Kosovës, Në klëtë atmosferë festive në ndërrimin e viteve, më lejoni që nga zemra t’iu urojë festat, gëzuar viti i ri që po vjen. Qoftë një vit i mbarë për të gjithë juve. Më lejoni t’iu uroj nga zemra dhe t’i përshëndes familjarët e dëshmorëve, martirëve dhe të gjithë ata që në vete bartin vuajtje, plagë dhe sakrificën për liri. Përulemi me respekt para ju! Më lejoni t’i urojë e t’i falenderoj ata që sot janë në punë; ushtarët e Kosovës, policët, mjekët dhe të gjitha të tjerët që na mundësojën që ne të festojmë të lirë dhe të sigurtë. Njëkohësisht i urojë nga zemra të gjithë shtetasëve të huaj që shërbejnë në Kosovë dhe që ndihmojnë që vendi ynë të jetë i sigurt. Urojë shqiptarët kudo që janë, vëllezërit e motrat tona në mërgim të cilët nuk kanë pasur mundësi të bashkohen me ne dhe familjet e tyre në këtë festë. Viti 2025 qoftë një vit i mbarë, i sukseseve, qoftë vit Fitues për Kosovën duke ju siguruar se do të punoj që Kosova të bëhet fituese. Gëzuar!